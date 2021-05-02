冀今屆政府內完成取消積金對沖立法　羅致光：下屆立會交草案

一直被指蠶食打工仔累積供款的強積金對沖機制，取消對沖一再拖延。勞工及福利局局長羅致光今日(2日)在網誌交代過往近4年勞工政策中的數項重要工作，指「取消強積金對沖」的法例草擬則仍在努力中，目的都是在今屆政府內完成立法工作，並以下屆立法會開始時盡快提交條例草案為目標。

他稱，自強積金成立開始，這已是勞工界爭取的議題，自當局於2018年公布優化方案，勞工處着手進行草擬法例的工作，當中涉及修改7條現有法例，另加修訂《稅務條例》，及新增1條實施「專項儲蓄戶口計劃」的法例。而在草擬過程中，更涉及多項政策細節的研究和決定，故他稱目標是在下屆立法會開始時，盡快提交條例草案。

羅續指，延長法定產假已完成，並於去年12月11日生效；「法定假日與公眾假期看齊」，將俗稱「勞工假」的法定假日增加至17日的立法工作亦完成在望，目標是在今年年中完成立法工作，並及時公布明年的法定假日與公眾假期日子。

他指出，由於法定假日與公眾假期看齊的爭議持續超過10年，而去年的2次勞工顧問委員會會議中，雖然大致上沒有異議，但就時間表方面卻沒有共識，故政府決定進行有關立法工作，並於3月17日在立法會會議上動議二讀《2021年僱傭(修訂)條例草案》，現由立法會成立的法案委員會審議當中。

至於「防止工傷及復康服務」方面，他稱政府已提出修例建議，提高違反職安健法例的最高罰款額及最高監禁刑期，目的是加強刑罰對持責人的阻嚇力，以進一步提高對工人的職安健保障。當局亦已進行了2輪諮詢工作，聽取勞方及資方意見，羅表示會盡量平衡各方意見及充分考慮勞資雙方的關注，並期望在本屆政府任期內完成相關法例的修訂工作，以落實新的罰則。

羅續稱，政府正籌備於明年推出1個為期3年、以建造業工傷僱員為對象的「工傷僱員復康先導計劃」，以個案管理模式，為工傷僱員提供適時及高協調性的私營門診復康治療服務，協助他們盡早康復並重投工作。

此外，羅形容自己在勞工政策上屬於「中間偏左」，但左邊的認為他「偏右」，右邊的認為他「偏左」，幾項政策都會被部分勞工界批評是偏向商界，而同時被部分商界批評是向他們開刀。