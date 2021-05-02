個人特惠貸款首三日收7000宗申請　陳茂波指失業率仍高企

《2021年撥款條例草案》於上周三獲立法會通過，財政司司長陳茂波今日(2日)於網誌中，以「繼續努力」為題，表示受新冠肺炎疫情影響，本港經濟備受壓力，繼上個財政年度錄得2,000多億港元的財政赤字，陳茂波於本年度就編製了超過1,000億港元的赤字預算案，指出自己以逆週期措施穩住民生經濟。當中提及到財政預算案推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，於上周中已開始接受申請；市民大眾關心的電子消費券計劃，亦為商戶推出安裝電子付款設備資助計劃，擴大受惠商戶對象；而通脹掛鈎債券(iBond)亦會在本月稍後時間推出。

陳茂波提到，現時失業率仍然高企，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，於上周中已開始接受申請，開始首三天已收到約7,000宗貸款申請，初步獲批核個案的申請人分別來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

至於電子消費券計劃，他表示防疫抗疫基金正推出第二輪安裝電子付款設備資助計劃，受惠對象將擴大至持牌小販，成功申請者更可獲一筆過5,000港元的資助，申請期至6月底，相信市民大眾亦能受惠。

此外，受到不少市民歡迎的通脹掛鈎債券(iBond)亦會在本月稍後時間推出。陳茂波重申，惟有成功抗疫，方能恢復經濟。