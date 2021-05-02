水務署引入無人船系統　自動監測水塘水質

香港其中一個重要的食水資源為水塘存水，水務署會定期在水塘進行水質監測和抽取樣本，以掌握水質的變化，令濾水廠更有效控制食水處理，確保食水安全。發展局局長黃偉綸今(2日)發表網誌，指為進一步加強監測，水務署近年引入嶄新的無人船系統，在水塘進行自動水質監測及取樣，透過應用創新科技，提升工作效率。

本港目前有17個水塘儲水，水塘水質有時會受自然環境或突發事件影響，如受天氣影響令水藻過度生長等，導致水質出現變化。水務署無人船「船隊」，主要在香港面積最大的水塘、即船灣淡水湖進行水質監測，以及時掌握水質情況。若遇上緊急事故，可即時作出應變。

水務署水務化驗師鄧浩維說，無人船系統由一個基站電腦及4艘電動無人船組成。每艘無人船均配置了水質分析裝置，可監測溫度、導電率及渾濁度等；船艙設有取樣裝置，連接船底的水管，直接把水抽進取樣箱內。船上亦配備衞星導航接收器，並設有自動避障系統，可以在航行時避開障礙物。鄧指，透過基站電腦，可遠距離控制無人船自動按預設的航道航行，並在指定位置上進行水質監測和取樣。收集到的水質數據，可即時傳送至基站電腦進行分析，快速製成水塘表面水質數據分布圖，顯示水質變化較大的區域，提示作出適當的跟進。

4艘無人船可在一天內監測面積達12平方公里的船灣淡水湖的不同部分，並記錄水塘表面水質的分布及變化。與傳統船隻監測水質比較，無人船系統可由一般技術人員操作，傳統船隻則需由持牌船員駕駛；無人船船身較小，可前往水塘較狹窄或淺水的位置，並可同時覆蓋多個監測點，工作效率較高；亦可結合水塘地形製作水質圖像報告，以更容易掌握水質數據的分布和趨勢等。

鄧浩維續稱，水務署計劃利用無人船在其他水塘監測水質和取樣，如萬宜水庫，並繼續嘗試提升系統的智能，令無人船可根據實時水質數據，如當發現水塘某位置的葉綠素讀數較高時，可自動提升監測點的密度，以收集更多數據及抽取水樣本。