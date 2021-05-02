逾300人維園輪候檢測　外傭憂播毒促增派檢測車分流

早前有外傭確診帶有變種新冠病毒株，港府遂要求全港外傭須於下周日(9日)前完成病毒檢測。東網記者今早(2日)約10時，到位於銅鑼灣維多利亞公園的流動檢測站視察，可見檢測站外人山人海，逾300人在酷熱天氣下等待檢測，大部分為外傭及其顧主，現場除檢測車外，另設有4個檢測站；而高士威道一帶則聚集大量外傭，不少人除罩野餐及出售食物，更有人席地以明火煮食。有外傭擔心人流聚集會有爆疫危機，並指政府流動檢測車數量不足。另外，位於東涌檢測站亦出現長長的人龍，記者今到東涌北公園流動採樣站，發現現場至少有200人正在排隊等候檢測。

外傭Rotul表示，昨日(1日)下午3時已前來排隊，卻仍未能完成檢測，故今日特意於清晨5時許再來輪候檢查。她又指，因應要檢測的外傭人數眾多，認為政府應多派檢測車分散人流。而外傭Ati表示，今日天氣酷熱，排了半小時已汗流浹背。對於維多利亞公園檢測站出現人潮密集，她擔心會出現交叉感染，故希望政府盡快完成檢測減輕人流。

另一外傭Nana指，由於擔心若自己染疫後傳染到顧主一家，並害怕定額罰款5,000港元，因而前來檢測。原本昨日已打算到維多利亞公園檢測，但見到現場大排長龍，截至晚上仍有人未能完成檢測，故在今晨6時許已到場排隊，當時人龍已排至中央圖書館。她又指檢測車未能應付本地外傭需求，同樣認為港府應多派2架檢測車到場。外傭Seirih則直言不應該只強制外傭進行檢測，應該一視同仁要求其他外地來港人員進行檢測，因為人人都有機會感染。

另外，東網記者今抵東涌北公園流動採樣站，發現現場有200至300人在烈日當空下排隊，有居民指早於7點已前來排隊，又指早前曾來過，亦因太多人最終未能做檢測，只好今天再來。

民政事務總署亦宣布，因應東涌居民在短時間內對區內檢測服務需求增加，民政事務總署委託中檢醫學檢驗有限公司，於今日在東涌達東路花園設置小型臨時流動採樣站，為需要接受強制檢測的市民提供服務。達東路花園臨時流動採樣站的開放時間為今日下午2時至晚上8時，預計提供約540個服務名額。

此外，菲律賓駐港總領事Raly Tejada則促請香港政府不要強迫外傭注射疫苗，否則港府應該要求所有外地來港工作人員接種。他又指，總領事館一直支持香港的免費及自願接種計劃，並積極推廣，認爲若接種疫苗是來港工作的前提，就應該將措施擴大至所有外地來港工作的人，而非只是要求外傭接種。他明言，特區政府公布新措施前，並無直接諮詢他們，認為港府若果有諮詢菲律賓及印尼等受影響國家，情況會更好。