旅遊業界料母親節是本地遊高峰期　惟業界接種率仍不理想

港府推行「疫苗氣泡」，本地遊旅行團每團上限不多於30人，前線員工須接種至少1針疫苗。有旅遊業界今(2日)表示，新措施下陸續有旅行社出團，相信未來周末及母親節會是高峰期，然而目前業界接種率並不理想，因從業員對自己身體狀況是否適合接種有一定顧忌，認為需時向員工解釋。另對於有旅行社涉違規出團，未有向旅遊業議會登記，業界指會跟進情況。

五一假期昨(1日)開始，不少旅行社恢復出團，但對於政府要求前線員工須接種疫苗，旅遊業促進會總幹事崔定邦指，目前接種率不是很理想，因一些旅遊巴司機較年長，又有俗稱「三高」的高血壓、高膽固醇及糖尿病，對接種疫苗感到憂慮，業界仍需時向員工解釋，若因身體狀況未能接種，必須拿取醫生證明和做檢測等。

根據旅遊業議會網上最新資料，共有29間旅行社登記舉辦本地團，大部分選擇在母親節、即5月8日及9日出發，亦有部分在昨出發。旅遊業議會主席黃進達在電台節目中表示，現正接受旅行社登記出團資料，相信未來周末及母親節會是高峰期，強調本地遊不是高風險項目。他又希望政府可彈性處理要求旅客使用「安心出行」二維碼。

對於近日有報道指，有旅行社聲稱只是用旅巴接載乘客，但實以旅巴接載參加者到多個景點，又超出30人為上限，被斥是舉辦「巴士團」但未有向旅議會登記，涉嫌違規。黃進達指有機會不符合本地遊規定和違反限聚令，正了解相關情況，會要求相關旅行社解釋。

至於本港將於本月底與新加坡啟動「旅遊氣泡」，黃進達指工商務旅客需求大，預計在有限機位下，旅行團相信要到暑假才可成行。據他了解，當局正與10多個地方商討，包括港人熱門旅遊地點，如泰國、日本和韓國等，業界亦希望計劃推動至其他國家。就澳門及內地通關方面，黃進達則指要本港「清零」才可開放予港人出行。