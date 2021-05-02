部分食肆維持4人一枱　張宇人：員工未及接種疫苗

早前港府為求「谷針」，提出以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆防疫措施限制。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人表示，雖目前部分食肆仍維持4人一枱，並非代表他們不想放寬，而是員工還未趕及接種疫苗；又提到當局目前有一份標準的「針紙表」讓食肆員工填寫，作為不能接種疫苗員工的醫生證明之用；至於有食肆因面積小致難以劃分不同營業區域，他指政府目前仍容許食肆每日改變營業區域。

張宇人表示，現時食肆大多仍維持4人一枱的防疫措施，並非因為他們不想放寬，而是因為有部分員工還未接種疫苗，需稍後預約接種，亦有部分員工不能接種，需要觀望當局將如何處理有關醫生紙的申報安排。他又指，日前業界與政府官員見面時，提及不能接種疫苗者毋須醫生紙證明，惟政府現時規定與當時討論有落差，又因涉及行政會議上的討論，難以交代箇中原因，只表示當局正積極處理，現有一份「針紙表」讓食肆員工填寫，之後讓醫生簽署，作為醫生證明。

至於有食肆因面積小致難以劃分不同營業區域、並貼出分區平面圖，張宇人出席電視節目時表示，一早留意到相關問題，又指目前政府容許食肆每日改變營業區域，但他建議政府可按枱計算，食肆則可於枱上貼「安心出行枱」，就可以6人一枱，相信同樣能方便食環署執法。

他續指，食肆應欣賞政府願意在周邊國家疫情上升之際，仍容許食肆有條件放寬營業限制，食肆亦可以有不同選擇，如維持4人一枱，希望他們了解政府苦心。