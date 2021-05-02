疫下強制措施令逾40%基層無工開　地盤工無奈借貸養一家七口

新冠肺炎疫情持續逾年，重創本地經濟，最新失業率高企6.8%，失業及就業不足人數分別達25.98萬及14.84萬人。有團體上月進行1項調查，結果發現逾40%受訪基層市民因政府的強制防疫措施而無法正常工作，當中有近90%人曾被要求放無薪假、開工不足，有人甚至要借錢度日。團體指出，不少基層申請在職家庭津貼均難達工時要求，政府雖將於下月放寬工時要求，惟基層在疫情嚴峻時生計已大受影響、現時生活拮据，促請政府在放寬職津門檻的同時，應設至少6個月的追溯期，以助基層渡過難關。

社區組織協會於今年4月份進行1項問卷調查，共訪問365個基層市民，當中有84%屬劏房住戶，其餘包括公屋、板間房等住戶。調查結果發現，逾40%受訪者表示，有住戶成員因政府強制措施，如強制檢測、停業令等，以致其任職的公司無法正常運作，從而使他們無法正常工作，當中近半數人更指僱主未有繼續出糧；另有約20%受訪基層市民指，由去年至今，有3個月以上時間，因失業或放無薪假而全月零收入；亦有逾30%人要借錢度日，平均借貸款為3萬港元。

而對於政府推出俗稱失業借貸的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，有逾80%受訪者表明不會申請，主因包括怕無力償還、不想借貸等。另外，調查結果亦顯示，每月工時達144小時至192小時、及192小時以上的基層市民人數，於去年12月至今年2月均有下跌，而每月工時為72小時以下則有上升，相關情況至今年3月，隨着政府放寬防疫措施才有反轉。

社區組織協會副主任施麗珊指出，不少基層因政府的強制防疫措施而停工，卻從未獲任何補償，工友們均感憤怒。而無薪假、開工不足，亦令工友們未達職津工時要求，更令他們的情況雪上加霜。她認為政府在放寬職津工時要求時，應設至少6個月的追溯期，讓基層可申請去年12月至今年5月的職津。她亦建議政府保留工時要求較低、並可個人申請的交通津貼，好讓更多基層受惠。

從事地盤散工的市民林先生今年43歲，與妻兒及母親一家七口居於荃灣一所僅140呎的劏房。他透露居所月租為7,500港元，坦言一家七口全靠他一份糧過活，惟去年多個月無工開，亦經歷過工作的地盤因爆疫遭停工，頓成零收入，縱然有工開，工作日數短，人工僅夠交租。無奈下，他只好向銀行借貸8萬港元，至今每月要償還約3,000港元。林希望政府體察民情，直言基層都很勤力，但無工開、無法申請職津，基層亦相當無奈。