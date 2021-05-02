接種科興疫苗後面癱多為男性　常於48小時內發生

新冠疫苗面世不久，被質疑其安全性。新冠疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅今日（2日）在電視節目指，截至上月18日，接獲29宗面癱個案曾接種疫苗，當中22宗涉及由內地研發的科興疫苗，如較一般情況多，會建議藥廠在疫苗指引上加入面癱屬副作用。他指，接種科興疫苗後面癱的人較多為男性，較常出現在左邊面，大部分在接種後48小時內發生。

衞生署截至上月底共接獲27宗死亡個案曾接種新冠疫苗，當中21宗涉及科興疫苗。孔繁毅指，與接種由內地與德國藥廠合作的復必泰疫苗人士比較，接種科興疫苗人士平均年齡大20歲。他強調，長者較多患有長期病，例如冠心病、心臟病、糖尿病及高血壓，若他們未能控制該長期疾病，自然有較大機會出現不良事件發生，基本上和疫苗接種無關。

截至上月18日，當局接獲29宗接種疫苗後面癱的個案，當中22宗為科興疫苗，惟科興疫苗未有列明面癱屬副作用。孔繁毅指，接種科興疫苗後面癱的人較多為男性，而他們左面面癱較為常見，大部分會在接種後48小時以內出現，時間上較短。他又指，香港大學正進行研究，如經數月觀察後發現，接種科興疫苗後面癱個案明顯較數年同期增多，會建議藥廠在疫苗指引上加入面癱為副作用。

根據醫院管理局初步資料，過去3年的4月5日至4月18日期間，平均每年有56名16歲或以上人士患上貝爾面癱，而衞生署於今年上述時期接獲20宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱，經委員會檢視後認為3宗並非貝爾面癱、3宗需獲更多資料後再評估。