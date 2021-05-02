被棄貴婦狗慘患皮膚病　義工斥有人漠視狗隻安全如同謀殺

虐待動物情況日漸嚴重，日前有市民發現一頭貴婦狗遭棄置山邊，狀況慘不忍睹。拯救遺棄寵物中心前日發文表示，昨日接獲熱心市民電話，指在天水圍發現一隻患上嚴重皮膚病和瘦弱的貴婦狗。東網記者今日（2日）到該中心視察狗狗狀況，中心義工黃小姐指，該狗隻應該長期沒有進食，故此食量很大，又指牠皮膚病情況頗嚴重需要進一步醫治才能康復，「任何狗隻都是生命，都有生存價值，為何要遭到這樣對待？」

黃小姐表示，發現一隻患有嚴重皮膚病的貴婦狗遭人棄於天水圍的山邊，屬於成年雄性貴婦狗，身上沒有晶片，估計牠是繁殖場的犬隻。牠除了有明顯皮膚病，外形瘦骨嶙峋，估計有好一段時間沒有溫飽，所以中心提供的早午晚三餐都全部吃光，「牠食好多東西，飲好多水，食量好大。」

貴婦狗現名為「Maro」，雖然外表可憐，但性格平易近人，既乖巧且善良。黃小姐感嘆，無論人和犬隻都是生命，即使牠並非寵物狗，為何就不獲尊重、其安全和健康問題就可以如此忽視，「唔明白為何這樣對待牠們，繁殖（狗）又好，寵物（狗）也好，都不應這樣對待生命，現在這樣的情況。說得不好聽就如同想謀殺牠一樣。」

黃小姐指，Maro皮膚病情況嚴重，需要待獸醫處理再對症下藥，預料需要長時間處理才能康復，屆時才能為牠找寄養家庭。