外傭強檢惹混亂　組織促政府增加檢測名額

就近日有外傭確診感染新冠肺炎的變種病毒，除已完成接種疫苗者，政府要求全港37萬名外傭強制檢測。適逢2天公眾假期，多個檢測中心外亦出現長長的人龍，不少網上預約亦已爆滿。有組織建議政府增加預約名額，並增加工作人員協助分流，並與外傭中介公司溝通，設立通報機制，向外傭發放其母語的訊息，增加資訊流通。

公民力量成員李梓敬、羅伊琳、陳健浚及新民黨陳家珮等人今午（2日）到政府總部門外請願。該組織指，有沙田居民表示，昨日（1日）在沙田新城市廣場外的流動檢測站，早上一度有多達千人排隊做檢測，而下午該組織到場視察，亦見至少有數百人正在輪候，估計現場人士亦要等兩個多小時。

該組織建議，政府增加社區檢測中心的預約名額，以作分流，而不少流動檢測站的等候區都是在室外，輪候時間亦長，建議提供帳篷給輪候人士，以防有人因而中暑。另外，他們亦建議改善通報機制，令外傭直接獲取訊息；同時建議對印度無限期封關，以減少外地輸入個案。