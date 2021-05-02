陳志全退出人民力量　稱不再參與各類選舉及群眾活動

因參與前年民主派35+初選，涉違反《港區國安法》正被還押的前議員陳志全，今(2日)發聲明表示已向人民力量辭去主席一職，並退出人民力量，並表示不再參與任何類型、界別和級別的選舉，或協助進行選舉活動，亦不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動。

陳志全自2012年起擔任立法會議員，在任期間一直被視為議會抗爭的代表。在2019年5月，他在立法會修訂《逃犯條例》法案委員會上，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，於同年11月被捕。另外，他去年與前議員許智峯及朱凱廸在立法會審議《國歌條例草案》時在會議室「淋臭水」，試圖阻撓會議進行，最後被檢控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。

至去年全國人大委員會決定現屆立法會繼續履職不少於一年，陳拒絕接受延任安排，並去信立法會秘書處於去年9月30日後不再出任立法會議員。惟他因去年初參選民主派「35+」初選，今年初被控串謀顛覆國家政權罪，現於赤柱監獄羈留中；在還押期間，其Facebook專頁亦已關閉。