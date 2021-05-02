女主人愛貓遭託管男轉售圖利　警方以涉嫌盜竊拘捕涉案男子

有貓主早前把愛貓交由男友人暫託，惟愛貓卻被轉售圖利！東網上月初報道，一名貓主因處理搬屋事宜，把年約4歲的英國短毛貓Mimi交由友人照顧，惟貓隻卻被轉售，該名友人其後更失去聯絡，貓主只好報警求助。警方表示，上月13日已在屯門區，以涉嫌盜竊拘捕一名22歲姓岑男子，岑男已獲准保釋候查，須於本月中旬向警方報到。

貓主歐女士近日向傳媒表示，曾多番要求岑男交還貓隻，岑男卻不斷推搪，其後更承認已把Mimi轉售，若要「贖回」則需繳付5萬港元。惟歐拒絕有關要求後，岑男便失去聯絡，惟有報警求助。她續指，岑男被拘捕後，突聲稱因遺失電話，未能聯絡上購買Mimi的買家，質疑岑男說謊。對於愛貓下落不明，歐指自己並無家人，平日待愛貓Mimi如家人一般，對她而言十分重要，期望涉事買家知悉事件後，盡快交還貓隻，以免誤買賊贓。

警方表示，黃大仙警署於上月17日接獲一名30歲姓歐女子報案，指她1月把其飼養的一隻貓，交給岑男代為照顧，但其後岑男並沒有交還貓隻，並曾在歐女的追問下表示已將貓隻轉售他人，及後更失去聯絡，歐女因此報警求助。警方續指，案件轉交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，經進一步調查後，上月以涉嫌盜竊拘捕一名姓岑男子。