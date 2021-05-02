斥劏房加租幅度以15%封頂勢添反效　團體促設起始租金

港府成立的劏房租務管制研究工作小組早前已提交報告，惟其建議與公眾期望出現落差，有關注租管的團體遂計劃於本月舉辦3場劏房租務管制民間諮詢會，而首場今日(2日)於荃灣進行。有市民批評工作小組報告建議的加租幅度以15%封頂，如同鼓吹業主大幅加租，促請當局調低幅度，同時應設立「起始租金」，有租管小組成員在會上表示兩者均可繼續爭取。

租管小組於3月份提交的報告中，就新租務管制方案提出多項建議，包括設立劏房租約「2+2」標準租約年期、加租幅度以15%封頂等。建議一出，引來不少關注團體及市民關注，並指加租幅度最多為15%屬太多，且建議亦未提「起始租金」。民間監察政府推行租管陣線指出，相關報告完成後，當局一直未表示將作諮詢，該團體早前曾去信政府要求諮詢亦未獲回覆，遂於本月舉辦民間諮詢會。

針對加租幅度以15%封頂，有市民在會上直言若自己是業主，必然會加租14.9%，批評此建議如同鼓吹業主加租。代表荃灣租戶的灣仔舊區行動成員施女士提出，加租幅度上限應由15%下調至8%，並促請當局考慮訂立「起始租金」，否則業主可任意訂立租金，租管將如同虛設。多區區議員均有出席諮詢會，其中荃灣區區議員林錫添更指，加租幅度應以5%封頂，認為此水平才可接受、可負擔；另有議員則提到，當局應設檢討機制，每2年或每年檢視租管的實施情況。

租管小組成員及城大公共政策學系房屋與都市研究教授葉毅明，在會上表示認同要爭取「起始租金」，又指他以往每次在小組會議中均有提及相關建議。他續更正「起始租金」應為舊租管制度中的「市值租金」，而設立市值租金需時研究，認為現時「迫政府都冇用」，可待租管推行3至4年後，再爭取按租管實施後的租約，訂出參考租金數值。

至於加租幅度方面，葉重申15%並非加租建議，而是為加租「封頂」，他續引述差餉物業估價署的資料，指過去十幾年僅有3年的私人物業加租幅度逾15%，認為政府是以根本不可能到達的加租幅度上限，給予業主少許甜頭。他建議，未來可根據差估署的資料，向政府爭取下調加租幅度上限；未來亦需向政府施加社會壓力，要求當局訂明租管的執法或監察部門。