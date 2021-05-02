港府津貼超過5億　新巴城巴去年仍錄逾2億虧損

匯達交通及旗下的新巴城巴今日公布去年業績，去年全年稅前虧損高達8.13億港元，若計算港府提供的5.51億港元津貼，全年虧損為2.62億港元。至於客量方面同樣宣告下跌，巴士客量在去年較前年大幅下跌27%，換成數字則等於少了1.07億名市民乘搭巴士；而機場及陸路口岸路線的客量跌幅更超過90%。

去年12月至今年2月期間，因應疫情影響和未有政府津貼協助，新巴城巴單就該3個月內錄得2.21億港元虧損，有關虧損量達致去年全年虧損的84%。由於機場及陸路口岸路線的客量大幅下跌，令新巴城巴賴以為生的路線收入大受影響。若計算今年4月份的整體客量，對比前年同月少約25%。

匯達交通表示，疫情爆發之前，新巴城巴的港島路線已面對着人口遷移、港鐵港島西延線及南港島線通車令巴士客量流失等重大挑戰，加上客量下降，嚴重衝擊公司財政狀況。新巴城巴港島路線的車費仍然是世界各大主要城市中數一數二最便宜，每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低，公司現正深入地研究港島的公共交通網絡，重點是如何在疫情過後全面重建公共交通，確保巴士服務以客為先並在財務上可行的情況下，繼續為社區提供服務。