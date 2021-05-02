東方獻貓狗善終園藍圖獲一致好評　議員轟政府過於官僚拒採納

近年多宗慘不忍睹的殘酷對待動物案件發生，惟檢控率卻偏低，反映本港動物權益保障嚴重不足。就此東方報業集團（下稱東方）深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，惟政府以長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想等理由拒絕接納藍圖建議。有議員炮轟政府過於官僚，只以舊思維考慮政策，認為當局若發現有可改善地方，有責任以行政手段處理，而非抹殺如此好的構思。

東方向政府獻上的「貓狗善終園」藍圖，早前被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討。然而，漁農自然護理署早前向立法會發出文件，竟指長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理和心理狀況不理想。署方又稱長期飼養流浪動物除了涉及大量政府財政及土地資源外，亦極可能被人濫用，甚至鼓勵棄養動物。

不過，研究動物權益相關事宜小組委員會主席陳克勤就不認同署方拒絕採納意見的原因，強調東方「貓狗善終園」建議非常好，認為是政府「走寶」。他批評政府不應以存有濫用風險，就完全抹殺這個好建議，反之即使制度及構思或有不完善地方，政府更應以行政手段堵塞漏洞。

他指現時棄養動物問題嚴重，除了有人不負責任棄養動物外，亦有人因經濟環境或移民而難以繼續飼養寵物。他認為如政府設立「貓狗善終園」供動物生養死葬，可保障這些動物不用流浪街頭，無依無靠。他又以近日慘患皮膚病而被遺棄的貴婦狗為例，如設有「貓狗善終園」，相信這些患病的動物或早已得到治療，而當提供的醫療費用較低時，亦可避免動物被遺棄。