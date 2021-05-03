國安法成電騙新招　65歲婦痛失220萬元

本港騙案時有發生，去年疫情下相關案件更激增。警方去年錄得總騙案15,553宗，按年飆升近9成，其中網購騙案急升2倍至6,678宗，電話騙案亦大增約84%至1,193宗。電話騙案的損失金額由前年的約1.5億港元，增加至去年約5.7億港元，上升近3倍。而在去年6月底實施的《港區國安法》更成為騙徒最新的行騙藉口，去年有15宗涉及國安法的電話騙案錄得損失，有受害人更慘遭騙去220萬港元。警方提醒市民，切勿輕易向陌生人透露個人資料，並強調執法部門不會讓案件受查人用金錢去作擔保，證明自己清白。

電話騙徒與時並進，警方去年接獲的電話騙案中，有騙徒以國安法作藉口行騙。同類案件損失金額最多的為一名65歲女受害人，她於去年8月接獲陌生人來電，對方指她涉嫌違反國安法，要求她交出金錢作擔保，以示清白。受害人不虞有詐，最終網上理財戶口被轉走約220萬港元。她報警後，警方成功截獲10萬港元，該案暫未有人被捕。

另一受害人陳女士則較「好彩」保不失。她上月初接獲「香港中央電信局」來電，聲稱她牽涉一宗「二級國家機密」案件，指她涉嫌宣揚港獨信息及洗黑錢，觸犯國安法，由於對方知道其姓名、身份證號碼，甚至有其相片，令陳信以為真，打算按對方指示透過網上銀行，將逾900萬港元轉至指定銀行戶口作調查。幸好，她到銀行分行辦理網上理財戶口時，職員發現不妥並通知警方跟進，存款才幸保不失。

東九龍總區重案組督察莫子威提醒，市民應避免在社交平台過度曝光個人資料，包括相片及家人狀況等，因為騙徒可進行網上「起底」，令受害人深信對方掌握了重要資料而墮入騙局。而電話騙案中，往往有騙徒稱自己為「特務」，他們亦為電騙案受害人，被詐騙集團指違反某些法例，需當「特務」清刷罪名。其中去年發生的2.5億港元電騙案，被捕的19歲理大生亦自稱是「特務」。莫強調，當「特務」並非脫罪理由，參與案件的有關人士或已構成犯罪。

至於去年升幅最大的網購騙案，數字較前年飆升2倍，騙徒放售的貨物亦會隨疫情演變而有所改變，包括口罩、電玩、優質食材或禁區通行證等。網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪指，詐騙集團一般先在社交平台開設專頁，並以電子交易方式收取費用，當收取一定數額後，專頁隨即關閉，聯絡人亦會失蹤，之後另開專頁騙款。