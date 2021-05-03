受害人下載惡意應用程式輸入資料　如打開銀包讓騙徒任取

科技日新月異，騙徒亦應用最新科技犯案。警方表示，騙徒除會利用電腦及電話作犯案工具外，亦會利用手機應用程式，誘導獵物將個人資料和盤托出，騙徒再利用該些資料，轉走銀行戶口資產。另外，鑑於商業電郵騙案肆虐，警方上月與香港商會合作，向多個界別的公司進行釣魚郵件演習，加強防範惡意連結及釣魚郵件。

警方透露今年首季有8宗電騙案，騙徒均要求受害人下載名為「安全防護」的手機應用程式後，該程式要求受害人將個人資料、網上銀行戶口及密碼等悉數輸入。警方形容此做法等同「打開銀包任人取錢」，提醒市民要時刻提高警覺，切勿在陌生的應用程式輸入太多個人資料，更不應該輸入銀行戶口等重要資料。

此外，鑑於商業電郵騙案肆虐，單計去年，本港錄得767宗商業電郵騙案，損失共約22.5億元。警方認為其中一個有效提防電郵騙案及釣魚電郵攻擊的方法，是提升大眾分辨可疑電郵的敏感度。網罪科遂於上月初舉辦了釣魚電郵演習，並與香港總商會合作，共邀請了46家來自銀行、交通、物流、電訊服務、公營機構等界別的重要基礎設施及中小企，共逾1,300人參與。演習結果會個別發送予參與公司或機構作參考，警方希望透過加強訓練及宣傳，提升各機構員工的警覺性。