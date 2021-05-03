「疫苗氣泡」放寬營業限制　迪士尼樂園寧維持現狀不逼員工打針

政府推出「疫苗氣泡」，按食肆員工及顧客接種新冠疫苗情況，分級放寬食肆營業限制。剛上任4個多月的香港迪士尼樂園度假區新任行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）見傳媒，指樂園不會強迫員工打針，寧願選擇維持現狀，入場人數上限維持50%，園內餐廳維持4人一台。

去年香港迪士尼樂園多次被勒令關閉，至今年二月才第三度重開。去年12月底上任的香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，首要任務是讓樂園能夠持續開放，但他坦言樂園不會強迫員工打針，加上營業時間放寬至凌晨2點亦不適用於樂園，故樂園及酒店餐廳會選擇維持限狀，即4人一台、營業時間至晚上10時，入座人數保持為上限的50%。

莫偉庭指，為免餐廳人數上限與樂園不相符，即使政府放寬樂園入場人數限額至75%，樂園仍會維持50%的入場人數上限，而巡遊表演將繼續暫停，以免人群聚集。他透露，今年復活節假期非年票會員的本地客入場人數創10年新高，樂園未來會主攻本地客，推出連串活動，例如今年夏天會再在城堡前舉辦日間舞台表演，屆時會有煙花及噴水等特效；而本月14至19日樂園將連續開放6日。