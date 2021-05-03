哮喘患者在疫下亦應按時覆診　輔以使用長期預防藥物

短效氣管舒張劑（SABA）是哮喘患者常用的藥物，惟新冠肺炎爆發逾年，不少患者擔心染疫而諱疾忌醫，未有按時到醫院覆診，導致過分依賴使用短效氣管舒張劑來緩解病情；兒童呼吸科專科醫生提醒，過分依賴使用該藥物只能治標不治本，患者的病情在短時間內受控，但亦可能因此掉以輕心，漠視氣管內壁發炎情況，導致病情惡化風險也較高。醫生建議患者在疫情下應依時服藥及自我監察，日常可改為使用低劑量的吸入式類固醇（ICS）以治療血管發炎情況，必要時才使用短效氣管舒張劑。

香港哮喘會就患者在疫情下用藥習慣和病情控制進行問卷調查，受訪的86人中，約兩成患者坦言曾試過未有按時覆診、自行減藥或停藥，當中主因自覺病情好轉（46.2%）或控制良好（23.1%），以及擔心感染新冠肺炎（33.3%）。該會主席陳永佳指，以上情況均非理想做法，患者有機會病情控制轉差而不自知，增加發病的風險。

此外，研究亦揭有近兩成患者表示使用SABA的需要，比疫情前增加。兒童呼吸科專科醫生吳國強指，治療哮喘以兩類吸入式藥物為主，第一類傳統處方多為SABA，可即時紓緩，屬急救藥物，一般不含抗發炎藥性；另一類則是長期預防藥物，常見有ICS、結合ICS及長效支氣管舒張劑的吸入式混合型藥物等，用以減少呼吸道炎症，以助長遠控制病情。

吳指，由於SABA沿用多年，不少患者誤以為在哮喘發作時使用SABA，得到即時解除症狀便等同控制病情，而忽略需要持續使用長期預防藥物，處理炎症，導致造成過度依賴SABA的情況。他續指，如患者每星期需使用3次或以上，便已屬過度使用；若每年SABA用量達3支或以上，顯示依賴情況已非常嚴重。

他建議，哮喘患者在疫情下亦應依從指示用藥，切勿自行減藥或停藥，日常應每天使用低劑量ICS，因有多項研究發現低劑量ICS能持續降低嚴重惡化，人院及死亡的風險。適逢5月5日是世界關懷哮喘日，香港哮喘學會推出「哮喘日記簿」，鼓勵患者建立記錄病情及用藥的習慣，協助主診醫生了解患者的病情控制是否理想，以及如何調整用藥策略。患者可於私家兒科專科診所及呼吸科專科診所等地領取。