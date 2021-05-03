東方日報A1：失業貸款3日7000宗　港人窮到燶

港府施政無能，抗疫無方，導致新冠疫情清零無期，失業率高達6.8%，26萬失業大軍彈盡糧絕，當局拒設立失業援助金，卻反其道而行，教唆市民靠賒借度日，為失業人士專門設計出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。港府指，該計劃於上周中接受申請，首3天已收到約7,000宗貸款申請，每宗申請最高貸款額為8萬元，如所有申請獲批最高貸款額，估算涉款已達5.6億元。學者批評，本港如今經濟陷入困局，皆因港府自視過高，一直未有正視防疫漏洞，錯失多次清零機會，導致經濟持續低迷，但當局如今鼓勵失業人士借錢，無異於將他們推落債務深淵。

財政司司長陳茂波昨發表網誌，指現時本港失業率仍然高企，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」在上月28日接受申請，首3天已收到約7,000宗申請，初步獲批核的申請人來自物流運輸、零售及飲食等行業。該計劃接受失業至少兩個月的18歲或以上永久性居民申請，貸款上限8萬元，實際年利率1厘，還款期最長6年。

惟借貸度日無助拯救失業人士於水深火熱的困境，反而會將他們推落債務深淵。從事地盤散工的市民林先生今年43歲，與妻兒及母親一家7口居於荃灣一所僅140呎的劏房。他透露居所月租為7,500元，坦言一家7口全靠他一人支撐，但去年多個月無工開，亦經歷過工作的地盤因爆疫遭停工，頓成零收入，縱然有工開，工作日數短，收入僅夠交租。無奈下，他早前只好向銀行借貸8萬元，雖然經濟得到短暫紓緩，但至今每月要償還約3,000元，生活亦難有喘息空間。

本港經濟低迷非一日之寒，與當局久久未能遏止疫情有莫大關係。回顧過去一年，本港最少錯失3次清零機會，其中第二波疫情便因大量海外留學生回港，尤其是英國留學生，導致疫情一發不可收拾；其後又有外籍海員「零檢疫」在港四處走，外來航空公司人員在港播毒等，以致疫情失控。直至近期當局未有及早向菲律賓、印度及巴基斯坦等變種新冠病毒肆虐的國家祭出「禁飛令」，加上酒店隔離檢疫採樣馬虎了事，導致傳染力更強的變種新冠病毒流入社區，恐掀第5波疫情。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府不斷自製防疫漏洞，亦無反省自己錯誤，導致疫情拖垮經濟，直斥港府的表現為大中華地區內最差。

他認為，當局幫助失業人士應該兩條腿走路，設立貸款計劃以及發放失業或停工現金津貼，才可有助經濟復甦。

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