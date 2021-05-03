東方民調：防疫措施亂龍　顧客聞針色變

港府放寬防疫措施，包括讓食肆選擇放寬營業限制，但有專家質疑，功效值得商榷，並指傳染源主要在食客，要求員工打針作為放寬營業限制的條件，欠缺科學根據。而香港已出現首宗本地無源頭變種病毒個案，更響起危險警號，若當局無法尋找源頭，須考慮收緊剛放寬的防疫措施。

港府藉「疫苗氣泡」計劃威逼利誘市民接種疫苗，獲有條件放寬營業的食肆等多個行業落實疫苗氣泡，但大小食肆均連番批評措施擾民，如將食肆分4級制，安排太繁瑣，有餐廳食肆每小時都在調整運作模式，疲於奔命亦未知能否滿足港府要求，更炮轟當局每次公布防疫安排又急又亂，令業界無所適從。

中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，餐廳無法強迫員工打針，根本無法實施疫苗氣泡，批評新措施令業界為難，因不少餐廳面積小難以分區，且區內顧客即使有打針，也不代表不會受感染，反造成標籤效應。

派對房間因疫苗氣泡而有條件重開，但有派對房間負責人指不少顧客得悉接種疫苗便耍手擰頭，無人預約。停業期間，業者月蝕約20萬元租金，即使疫苗氣泡下可重開，但生意與停業時無分別，批評港府對業界了解不足，質疑有條件重開只是「谷針」策略。

酒吧業界則批評復業條件過於苛刻，目前僅一半業界已接種第一劑新冠疫苗，20%正等待打針，30%明言不會打針，料20%酒吧因員工接種疫苗問題，無法開業。酒吧重開首日，有店舖全日僅得4名顧客，大嘆無奈。

然而，港府放寬防疫措施之際，香港卻現首宗本地無源頭變種病毒個案。一名無外遊紀錄的外傭被驗出帶有雙重變種病毒株，港府要求全港37萬名外傭在本月9日前接受強制檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，出現本地無源頭變種病毒個案，是響起危險警號，又指香港新冠疫苗接種率仍然很低，不足以減慢病毒的傳播，且遠水難救近火，若無法尋找到源頭，港府須考慮收緊剛放寬的防疫措施。