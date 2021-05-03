東方民調：食肆分級揀客人　酒吧復業要睇針

疫苗氣泡下的種種規定繁鎖，業界難以執行。

港府放寬一系列防疫措施，但全部用接種新冠疫苗作為綑綁手段，包括食肆須分4級制營業模式，酒吧、派對房間等員工及顧客均須打針才可重開。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評相關措施混亂兼擾民，不切實際，難以了解各人接種疫苗情況而無法配合。受訪者又批評港府防疫不力，進退失據，為催谷疫苗而強加於民，令全港市民受罪，亦擔心當局因執法困難，最終令疫情大反彈。

為催谷新冠疫苗接種率，港府實施「疫苗氣泡」，聲稱是防疫措施的鬆綁條件，食肆須實行「ABCD」4類分級制，若員工已接種至少一針疫苗，堂食時間可放寬至凌晨12時及6人一枱；若員工（已打兩針而已過14日）及顧客（至少打一針）均已接種疫苗，堂食可延長至凌晨2時及8人一枱，而C或D級食肆，所有客人必須使用「安心出行」應用程式。至於停業的6類場所，包括酒吧、卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會，所有員工及顧客需已打一針疫苗始可重開；麻雀天九耍樂處所的重開條件則只須員工打針。惟措施一出即惹各界狂轟，餐飲業界批評措施為餐廳徒添枷鎖，令業界為難。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問303名18歲或以上市民。結果顯示，對於食肆實行4類分級制，劃分區域分隔已接種及未接種疫苗市民，37%受訪者批評複雜混亂，難配合；22%直指，很難計算朋友及食肆員工打針情況；17%更斥太麻煩，寧願維持2至4人一枱。

婚禮及宗教聚會等，參與者須接種疫苗才可放寬人數，43%受訪者轟不切實際，難知道參與者打針情況；22%坦言降低參與意欲；10%擔心涉參與者私隱，無所適從。

港府敲定本月26日重啟與新加坡的「旅遊氣泡」，但單方面要求港人必須完成接種兩劑疫苗後14天才可參與，新加坡來港者則毋須強制打針。34%受訪者質疑，外防輸入存漏洞；26%更難執行淪不平等條約；23%批評港府只識欺負本地市民。

港府擴大「回港易」內地適用範圍，但港人去內地仍要接受隔離檢疫，46%受訪者歸咎港府無法清零，全面通關無期；23%直指會打消往返內地意欲；18%無奈指港人繼續困疫城。

對於港府綑綁「疫苗氣泡」而放寬一系列防疫措施，36%受訪者批評措施擾民，令社會不和諧；23%質疑執法困難，憂疫情反彈；18%認為難執行淪「假放寬」。

港府外防輸入存漏洞令變種病毒入侵社區，卻催谷市民打針，39%受訪者不滿當局把關不力，卻強加於民；29%批評當局技窮進退失據，全民受罪；9%更形容當局防疫本末倒置。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府綑綁疫苗來放寬防疫措施，認為相關措施複雜、繁瑣、擾民，令人無所適從，受訪者更質疑成效，擔心疫情因此反彈。