首見三大貼心設計　The Henley擁啟德最靚雙景觀

政府近年大力發展啟德，成功把九龍東打造成第二個核心商業區，未來區內將有多個大型商業項目供應，加上樓市氣氛回勇，帶動附近住宅樓價及租值一同穩步上揚。有發展商適時推出臨海全新地標式住宅項目，位據啟德發展區啟德坊的最前方，面向着國際級地標啟德體育園及維港海景。另外，項目鄰近多間傳統直資私立中小學，並且納入九龍城中學校網，方便子女原區入讀名校；值得一提的是，項目附近有多處綠化及運動休憩空間、多用途活動區、單車徑及大型商場，全面照顧住戶衣食住行。

恒基兆業地產旗下「THE HENLEY」位於啟德坊2期，前臨啟德體育園，南向視野全無遮擋，景觀開揚屬區內罕有，兼享維多利亞港優美璀璨景致，勢成區內時尚矚目的新地標。項目分為3期發展，共設7座住宅大樓，當中包括3座樓高35層的高座大樓及4座樓高6層的低座大樓，總共提供1,184個單位。第一期「THE HENLEY I」提供479伙住宅單位，單位間隔多元化，標準分層單位由開放式至三房半(連套房)不等，另設限量特色單位。首兩張價單共推出146伙，折實價由748.8萬元至2,795萬元，折實呎價由24,722元至34,106元，當中一房及一房連衣帽間戶型佔最多，有逾110伙；項目更有36個月保修期，提供全面的售後服務及品質保證，使買家更安心居住。

是次項目有多項首創設施，包括發展商與意大利高級家具品牌LEMA共同設計及研發、特別訂製的步入式多功能衣帽間，上下兩層寬裕掛衣位置，又設夾萬、推拉式全身鏡，還有專為女士而設的德國BISZET保鮮冷藏箱，以及LEMA Air Cleaning System專利的衣櫃空氣淨化系統，利用納米技術和特殊紫外線燈，對衣物、鞋履及其他存放在衣櫃裏的物品進行空氣淨化，可有效除菌抑味，更有效殺滅新型冠狀病毒。

另外，所有住宅單位的睡房及浴室均裝配由發展商與意大利高級品牌Barausse共同設計及研發的房門及門框，其房門框邊設計配合電磁門鎖，可大大減輕開、關門的聲響；同時，房門底部加入了T型坑槽，當關門時坑糟會跌下來遮擋門空隙，起着防塵作用。優質的隔音及防塵效果，屬住宅項目罕有。

各住宅單位的冷氣機亦有新設計，除了較一般冷氣慳電環保外，分體機主機設計安裝於公眾走廊冷氣機房內以方便維修，令各住宅大樓的外觀更加簡潔。整個項目設計以人為本，緊貼用家需要。

項目以LIFESTYLE HOUSE主題貫穿面積達32,000平方呎的會所空間，打造優越非凡的品味生活，而會所設施亦會分布於整個項目多個不同位置，務求方便各住客享用；位於高座大樓第1、2座主會所的室外游泳池更是整個項目的焦點，其下沉式設計別具氣派，同時大大增加兩層住客會所的室內採光度，令室外景觀更為開揚。

至於升學方面父母亦不用擔心，樓盤位於市中心，往來多間傳統直資私立中小學如拔萃女書院及附屬小學，十分方便。中學方面更納入傳統名校林立的九龍城校網，如喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）及香港培正中學等。

值得一提的是，東九龍的交通將會重新布局組成6號幹綫，成為一條連接西九龍和將軍澳東西方向的高速公路，以油麻地作起始，將途徑土瓜灣、啟德、九龍灣、觀塘、藍田、油塘，最終到達將軍澳，緩解現時中九龍和東九龍地區道路交通網絡的壓力。另外，啟德跑道公園碼頭已於2020年第4季開始提供水上的士渡輪服務，往來啟德跑道公園碼頭、尖沙咀海濱長廊登岸設施、中環九號碼頭，以及西九文化區南邊等地方，十分方便。

在啟德發展區內，規劃作「休憩用地」之總綠化面積達98.18公頃之多，加上長11公里的海濱長廊及13公里的單車徑網絡，提供多項文娛及休憩設施。另外，規劃中的地下購物街全長1.5公里，配合兩層高的零售購物廊，購物娛樂，應有盡有。而受惠於九龍東CBD2，啟德發展區勢將成為新一代智慧城市，坐擁優化科技配套。