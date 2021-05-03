何栢良轟外防差劣致變種病毒湧港　促加密入境者檢測次數

本港出現首宗源頭不明帶有雙重變種病毒個案，涉及1名居東涌映灣園無外遊紀錄的外傭，其病毒基因與早前從杜拜抵港、首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子一樣。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(3日)在電台節目表示，社區出現涉及變種病毒確診個案，源於港府僅靠「熔斷機制」堵截患者，很遲才禁止疫情嚴重地區的航班抵港，而檢疫酒店、檢測採樣程序等連番出現問題，令檢疫人士在酒店內互相傳播病毒，擔心檢疫酒店走漏個案只是冰山一角。凡此種種均顯示政府「外防輸入」措施未到位，措施擴展亦滯後，結果令大量變種病毒個案輸入本港。

何續批評，現時政府採取的防疫措施都只屬補救性質，只能阻截社區再有傳播。惟未有認真修補變種病毒流入本港的漏洞，形容只顧下游工作，從病源上游來看檢疫措施仍然不到位，建議加密入境人士檢疫期間的檢測次數。

何栢良建議政府檢疫酒店的檢測要做得更密，尤其是受檢疫人士抵港後首周應再做一次檢測。他指，大部分個案的發病中位數為5日，很多患者無病徵，且部分酒店走廊通道設計沒有通風系統或沒有鮮風引入，若檢測得遲令病毒有機會在酒店內傳播。他又敦促政府要求4月份曾入住檢疫酒店的人士及職員，再做核酸及血清檢測，以查清有多少走漏個案，認為此舉成效較大。

負責研究變種病毒病毒基因的理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒則表示，情況反映2人有傳播關係，即是幾乎肯定社區有變種病毒的傳播鏈，並估計2人之間涉及兩至三代傳播。

蕭表示，今次個案牽涉範圍廣泛，其中一個策略是檢視部分群組，包括外傭群組的傳播，強調要及早找出隱形患者，否則哪怕只有1宗個案，都有機會導致社區出現嚴重爆發。