中介憂外傭未如期檢測或遭解約　若被迫返國恐爆人手荒

一名在港工作外傭早前確診雙重新冠變種病毒，政府上周五(4月30日)急急要求全港37萬外傭必須在下周日(9日)前接受強制檢測。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早(3日)在電台節目表示，扣除已完成接種兩劑新冠疫苗的外傭，估計最少有30萬人須接種受檢測，有僱主反映檢測期限太倉促，並憂慮外傭排隊輪候檢測時反而更易有感染風險，加上個別外傭可能仍未接收到須強制檢測訊息，若有關人士在限期內未能完成檢測，具體會有甚麼罰則，例如會否遭終止合約等。

她建議，檢測承辦商多派人監察，確保外傭輪候時有注意防疫，亦呼籲政府不要懲罰相關外傭，並延長他們的檢測期限。

人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭則指，擔心有大批外傭不願意接種疫苗而離開香港，加上新外傭在疫情下又難以到港會造成外傭荒。

廖指出，僱主現時只會為外傭購買勞工保險，質疑外傭如果因為接種疫苗出事，算不算因工受傷。她亦指，工作多年的外傭如果因為不願意打針而不續約，僱主是否需要支付「長期服務金」，亦會帶來爭議。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則批評，因為一名外傭確診就要求整個群體強制檢測的做法，在其他群體未發生過。她指，曾有外傭表示對政府要求強檢感難受及被歧視，認為要求外傭續約須先打針涉及歧視，並批評政府利用外傭缺乏反抗能力，強迫他們就範。

她續強調，全部外傭都願意配合法例要求。唐又指部分僱主不希望外傭在平日做檢測，要佔用其假期時間，擔心措施容易令僱主與外傭出現摩擦。 相反，政府在檢測安排上對外傭宣傳不足，例如專為外傭而設的九龍公園檢測站無人去，而中環的流動檢測站大排長龍，認為有關部門應以不同語言宣傳。