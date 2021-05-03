勞動節11.3萬人採樣　惟檢測量不足一半　進度嚴重滯後

港府要求全港37萬外傭在本月9日前需完成強制檢測，而外傭僅得公眾假期才有空餘時間可外出活動，意味全港外傭都集中在過去兩日完成檢測。食物及衞生局昨（2日）指，全港21間社區檢測中心和35個流動採樣站，前日（1日）共為超過11.3萬名市民進行採樣，當中包括超過5.2萬名外傭，創下單日採樣數字的新高。惟截至昨午6時，當局僅完成檢測約5.4萬個樣本，揭露檢測進度再次嚴重滯後。

1名居於東涌映灣園悅濤軒第11座、無外遊記錄的39歲菲傭日前證實感染雙重病毒，觸發大批東涌居民及全港外傭需要強制檢測，加上當局要求早前驗出變種病毒患者曾訪的地方亦要接受第2及3次檢測，導致檢測需求大增。

局方表示，本港的外傭數目龐大，對短期內的檢測能力造成挑戰，但認為有必要繼續為高風險、高接觸及有較高傳播風險的群組進行檢測。截至昨午6時，全港21間社區檢測中心由今（3日）起至9日，合共尚有近4萬個預約名額。

因應檢測需求在短時間內大增，政府今會再於西營盤社區綜合大樓增設流動採樣站，並延長位於九龍佐治五世紀念公園、麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站的服務日期至5月10日，以及位於尖東加連威老道100號及尖沙咀漢口道的流動採樣站的服務日期至5月16日。