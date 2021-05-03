林鄭稱國產疫苗遭抹黑　學者斥推卸責任欲蓋彌彰

醫院管理局研討大會去年因新冠肺炎疫情停辦，有鑑今年疫情稍為穩定，局方於今(3日)起，一連兩日在香港會議展覽中心舉行。特首林鄭月娥在會上回顧過去疫情，指部分誤導性資訊傳出，並稱有醫護將抗疫議題政治化感失望，批評一小撮人不斷打擊政府抗疫工作的努力，包括批評全民檢測及抹黑「內地疫苗」。有學者批評當局不斷指摘及將責任推卸至市民及醫護身上，從沒有檢視自己不足的地方，每次都欲蓋彌彰掩蓋事件真相，只會令社會對當局施政信心大減。

林鄭月娥今早獲邀出席開幕典禮，她致詞時有別其他講者，未有戴上口罩，約10分鐘的發言中，她提及有部分醫護將防疫措施政治化，並向公眾散播假消息，形容是抗疫工作的痛苦經驗。她稱，港府會以透明度對抗假資訊，恢復社會信任。

此外，面對本港醫生人手不足，港府指本港兩間醫學院無法解決醫生短期問題，尤其是專科醫生，導致專科門診輪候時間長等問題，故將在月內引入入方便海外醫生來港的條例草案，希望得到醫護界支持。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，抹黑意思指無中生有，現在社會討論疫苗的問題是有實證，有目共睹，批評當局才是顛倒黑白的推手。他又指，社會聲音是其是，非其非，大家討論務求精益求精，如當局持續以「高姿態」來回應民意，將責任推卸至市民及醫護身上，從不承認自己過錯，只會令人更反感。