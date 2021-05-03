外傭續約須接種　團體轟羅致光言論涉歧視　今向平機會投訴

港府日前提出全港外傭續約時須接種新冠疫苗，勞工及福利局局長羅致光其後回應指，以注射疫苗作為工作簽證條件並非苛求，認為外傭亦可以選擇不在香港工作。有團體今早(3日)到平等機會委員會外請願，批評港府有關不恰當的言論，內容涉及歧視成分，又指羅致光言論傲慢自大，要求撤回言論及道歉。

亞洲移居人士聯盟今早到平機會，投訴港府要求需要續約的外傭接種本港認可的新冠疫苗，以及全港外傭強制檢測，形容有關措施涉及歧視，要求平機會跟進。聯盟發言人指，港府提出的建議措施屬「強制」性質，換句話說外傭並無選擇餘地，做法如同違反人權，現正徵詢法律意見，再決定下一步行動。

發言人又指，政府將外傭納入為較高風險感染群組，其說法並無科學根據，而強制檢測安排亦對外傭造成困擾。

平機會主席朱敏健今早接受訪問指，根據《殘疾歧視條例》，若任何措施目的為保障公眾健康，包括防疫或有其他合理或必要性，即使會造成差別待遇，都不屬違反條例之列；除非措施針對特定種族，才會有可能違例。他又指，目前政府仍未落實相關措施，故應與外傭之間就有關政策安排作出討論，商討出既可達致防疫，亦可讓可彼此接受的方案。