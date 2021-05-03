帳委會暫不就審計報告作公開聆訊　僅向部門提書面質詢

審計署上月底發表最新報告，批評入境處需檢討處理假結婚個案的調查手法，處方其後反駁指，對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。立法會政府帳目委員會主席石禮謙今(3日)在會議後表示，經考慮衡工量值、良好管治及對社會影響因素後，決定不就審計署最新的報告書召開公開聆訊，包括處理假結婚個案的章節。

石禮謙表示，帳委會認為報告所提及的情況很平常，特別在衡工量值的角度而言，沒有太大影響，而從良好管治角度就有需要作更正，暫時決定不召開公開聆訊。不過，帳委會將就審計報告中涉及的7個章節，向政府部門提出書面質詢，視乎回應再決定會否召開公開聆訊。

入境處早前發聲明，回應審計報告就入境處對調查假結婚、婚姻監禮人名單及辦理出生登記個案作出的評論。其中入境處指，已對有蓄意規避調查的疑人進行了多方面調查及追蹤，惟多次進行突擊家訪調查不果，最終從死亡登記系統發現疑人已身故，未能繼續跟進調查。由2016年至今年3月底，該處共揭發2,635宗懷疑假結婚個案，當中有4,957名涉案的香港居民及非香港居民被拘捕。