圍毆落單警至骨折　19歲男學生認暴動候懲

去年港鐵太子站831事件半周年，有大批市民聚集旺角及太子一帶，其後再度爆發警民衝突，一名警員期間「落單」而被示威者圍毆，示威者更以竹枝、水樽等投擲及追逐警員200米，警員需擎槍示警突圍。期間一名有份向警擲物的學生，在拾竹枝期間被制服，他今（3日）在區院承認一項暴動罪，還押至5月24日判刑，期間待索閱其背景報告。

19歲被告鈕卓暉過去並無犯罪紀錄。他承認於去年2月29日，在旺角西洋菜南街近豉油街及奶路臣街一帶參與暴動。被告原本尚有一項襲警罪，但獲准擱置於法庭存檔，不予繼續檢控。

案情指事主為偵緝警員，案發當晚便裝執勤，與同袍一同乘坐警車進行巡邏。晚上10時許，他們巡經彌敦道及山東街交界，發現有一批黑衣人架設路障，於是落車追捕。當事主沿西洋菜南街追截期間，他因停步檢查裝備因而落單，因此被逾10名人士走近包圍，對他拳打腳踢至倒地，其頭盔亦被搶。事主於是擎槍自衞，並在嘗試兩次後才成功突圍跑開，但仍有人向他辱罵「黑警」等，並追上朝他扔物件。

現場拍攝到的錄影片段，拍到被告有份參與襲擊事主。他數度向事主投擲水樽等物件。縱使事主擎槍示警，都未能使群眾停下，被追了最少200米。當事主與群眾跑至雅蘭中心外時，被告曾兩度拾起竹枝。被告其後被警察從後制服。被告在被警誡下，稱是「順勢」加入向事主施襲，並承認曾向事主投擲水樽及竹枝。事主後被送院治理，其頭部、四肢有擦傷、左腳踝骨折，獲發23天病假。