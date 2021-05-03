假日後檢測站人流稀　外傭轟強制打針屬歧視「寧即時返國」

近日有外傭確診感染新冠肺炎變種病毒，港府隨即要求全港37萬名外傭在本月9日前強制檢測。東網記者今早(3日)在觀塘遊樂場的流動採樣站巡視，人流明顯較前兩日(1日至2日)疏落，甚至完全不用排隊便可進行檢測，兩個小時內亦有數十名外傭前往採樣站，雖然外傭對疫苗安全性持不同意見，但均認為若政府要求外傭續約時加入強制接種疫苗的條款等同歧視。

有不願具名的菲律賓外傭表示，若政府要求外傭續約前強制接種疫苗是歧視，又透露僱主家中會有不同客人到訪，風險同樣高，為何港府只考慮要求外傭強制接種疫苗，而非全港強制接種，自己與其他在港外傭亦擔心打針後會有副作用，甚至死亡，憂慮無人照顧家庭。她在菲律賓的丈夫曾指，倘若港府逼她打針便立即返國，幸她剛剛續約，故仍有時間考慮。陪同外傭來檢測的僱主張先生指，早兩日因紅日人流較多，待假期過後才前來檢測，現時照樣讓外傭放假，但仍會着她不能掉以輕心。

來自印尼的Asriani則對接種疫苗持開放態度，透露已接種由內地研發的科興疫苗，將會在數日後接種第二劑，自己經常出入街市等人流多的地方。她個人雖已接種疫苗，但出發點是為保障自己健康，強調僱主未有強迫她，認為若接種者本身有糖尿病、血壓高等問題，政府就不應該強迫她們接種。

來自菲律賓的Maryjane表示，若政府強制要求外傭接種是絕對的歧視，但無奈指自己來港打工沒有話語權。僱主、其他報道有不同意見，故仍在考慮是否接種，但表示假期會盡量避免前往人多地方。

另一邊廂，東網記者再到社區有變種病毒個案的東涌北公園流動檢測站視察，早上11時許，有數十人等待檢測，前往檢測需由工作人員量度體溫，另設有11個檢測站及7名工作人員為市民登記。

當區居民袁女士指，昨日(2日)在單位內看到球場排滿前來檢測的市民，估計需要4小時方可完成檢測，加上天氣炎熱，故決定今日再前往檢測。日裔街坊大石先生則指，昨日檢測人數眾多，但過程仍相對順利，故不擔心區內會有爆疫風險。

食物及衞生局昨(2日)指，全港21間社區檢測中心和35個流動採樣站，在前日(1日)超過5.2萬名外傭進行檢測。