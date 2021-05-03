袁國勇促強檢華美達華麗酒店住客　批採樣員撩鼻不夠深入

本港早前驚現源頭不明的變種病毒本地個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）表示，當務之急是盡快為入住過尖沙咀華美達華麗酒店，及曾感染南非變種病毒的人進行抗體測試，若證實有抗體，不排除是打過疫苗，但亦可能屬「走漏」染疫個案。他又指目前需調查機場、接送專車及檢疫酒店，以至採樣過程是否有漏洞，若如今仍不堵塞漏洞，預期有機會爆發第五、第六波疫情。

袁國勇估計，變種病毒流入社區的最大機會是出自採樣過程不當，他指部分採樣員僅在鼻內的1至2厘米「撩一撩」，相比之下，內地「撩的程度達到耳朵」，指撩鼻不夠深入未必採集到足夠的細胞檢測，建議衞生署隨機抽驗覆檢樣本，檢查有否誤判個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能推斷變種病毒相隔多少代，又指75%感染變種病毒的入境人士都沒有病徵，當中約50%個案於第一次檢測被發現，約35%個案於第二次檢測被發現。他指若不進行強檢，不會知道病人是否確診。他指早前社區感染變種病毒的外傭為輸入個案，而目前正進行的全港外傭強檢，他們大多長居香港，未必會發現更多的變種病毒個案。

許又認為，政府的防疫政策在首兩波疫情有助抗疫，惟隨公眾對社交距離措施出現抗疫疲勞，政策效用下降，要靠控制出入境人流控制疫情。