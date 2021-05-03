涉違國安法欺詐等罪　黎智英兒子及張劍虹准續保

壹傳媒黎智英、其2名兒子黎見恩及黎耀恩，以及多名壹傳媒高層，去年8月涉嫌違反《港區國安法》、欺詐或煽動意圖罪等，被警方國家安全處拘捕，均獲准保釋候查。其中黎見恩、黎耀恩及壹傳媒行政總裁張劍虹，今日(3日)各自到3間警署報到。據了解，3人均獲准續保，須於8月再到警署報到。

今午1時，黎智英次子黎耀恩與妻子到達將軍澳警署時，警署外一名女子早在門外等候，3人會合後一同進入警署。同一時間，張劍虹手持文件隻身到達秀茂坪警署，他未有發言，下車後直接走入警署報到。約1小時後，黎耀恩續保完畢離開警署。

黎智英、黎見恩、黎耀恩、張劍虹、壹傳媒營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤同被捕，涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。

據悉，黎智英等壹傳媒高層涉嫌以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利，在壹傳媒大樓的廠房經營獨立公司，為17間公司提供「公司秘書」服務，其中一間公司正是黎耀恩開設、曾以二手檸檬茶奉客的四季常餐。根據規定，壹傳媒應向科技園公司申報，但有人以欺詐方式作出虛假聲稱。