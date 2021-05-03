團體揭全港177公頃潛在套丁土地儲備　料建逾7萬公屋單位

政府總以鄉村式發展地帶內的官地零散及偏遠為由而忽視其發展可能。

本港土地不足問題嚴峻，丁屋政策爭議不絕。本土研究社與公共專業聯盟展開調查，全港約有3,380公頃鄉村式用地，當中932.9公頃屬政府官地，不過政府總以鄉村式發展地帶內的官地零散及偏遠為由而忽視其發展可能。除了官地以外，團體發現目前全港約1,549公頃閒置私人丁地，再按多項主要特徵，調查是否涉潛在套丁行為，包括涉3個或以上相連地段、分割地段、預留細長地段作屋苑通道等；推算全港約177公頃屬「潛在套丁土地儲備」，涉約787幅土地，估計可建約9,744間丁屋。

團體指出，政府若剔除上述約177公頃的潛在套丁土儲當中涉及的魚塘、濕地、農地，將剩餘約149公頃土地。根據規劃署的《香港規劃標準與準則》，以「鄉郊住宅發展密度第一區」最高密度發展，團體認為，如將該149公頃的潛在套丁土儲皆興建鄉村式公屋，以單位面積約700平方呎計算，則能提供多達7.45萬個公營房屋單位，滿足逾22萬人的住屋需求。相反，若用以興建丁屋，按目前的分割地段情況估算，估計每公頃只能提供40間丁屋。