天文台預測周末市區氣溫高達31°C　母親節炎熱有雨

炎熱天氣將持續至下周日的母親節，並有一兩陣驟雨。

最近天氣驟晴驟雨昏昏暗，天文台預料這道帶來不穩定天氣的低壓槽會在未來兩三日持續，而周三（5日）是廿四節氣中的「立夏」，預測當日市區最高氣溫達攝氏30度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，吹微風2級。周末天色好轉，市區最高氣溫升至攝氏31度，炎熱天氣將持續至下周日（9日）母親節，並有一兩陣驟雨。

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，高空擾動同時正為廣東帶來驟雨，本港今早（3日）大部分地區錄得3至4毫米雨量。天文台預測明日（4日）部分時間有陽光，日間局部地區有驟雨；周三是廿四節氣「立夏」，標誌着夏天到臨，當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫達攝氏30度。

隨着高空反氣旋增強，本周後期沿岸地區天色好轉，天文台預測本港周五（7日）及周六（8日）市區最高氣溫攝氏31度，天氣炎熱。根據自動分區天氣預報，打鼓嶺、石崗、上水在周六下午氣溫高至攝氏33度。

至於下周日的母親節，天文台預料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區最高氣溫達攝氏30度，天文台指一道低壓槽會在下周初影響廣東，預料下周日至下周三（12日）均有驟雨。