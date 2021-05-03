沙田濾水廠保安上班5天被斬死　同事否認謀殺罪

在沙田濾水廠工作的保安員，3年前涉嫌在開工前出拳襲擊一名剛到該處上班僅5天的同事，並趁他負傷報警時，揚言「剁X死你」，再用菜刀連斬他的頭及頸3下，他當場死亡。涉嫌行兇的保安員否認謀殺罪，案件今天（3日）在高等法院開審。

60歲被告章美德，被控於2018年8月5日，在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺吳崇禧，死者當時59歲。控方開案陳詞指，被告自2014年起在事發濾水廠工作，而死者則在2018年8月1日入職。

控方指，案發當天2人均當值夜班。傍晚6時許，2人先後到達濾水廠保安亭準備開工。期間，被告出拳打死者的背部、腹部及右眼。死者致電報警，被告則離開保安亭往更衣室，從自己的儲物櫃取來一把菜刀後折返。當被告第二次報警求助時，一把男聲重複2次說「剁X死你！」控方稱該男聲屬於被告。

控方續指，被告隨後便用菜刀，先自上而下斬向死者的頭顱，再2次劈向其後頸位置，死者脊柱等部位嚴重受傷。被告見狀報警。警方及救護員到場，並於同日傍晚6時27分宣布死者死亡。警方隨即拘捕被告，警誡下被告稱連日與死者爭吵，當死者表示會報警後，他怒不可遏，因此用刀斬死死者。

被告其後在警誡錄影會面下稱，2018年8月2日才第一次見死者。雖然雙方有過瑣碎爭執，但自言不太認識死者。當日在保安亭內，他突然覺得想教訓死者。當他第一下用菜刀施襲時，死者曾想逃跑，當被告斬了第三下時，死者已失去知覺並躺在長椅下。