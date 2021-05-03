市建局明日到裕民坊清場　拒遷商戶揚言鐵鏈鎖身守舖

裕民坊清拆在即，近日市建局開始對仍留守的檔戶採取「突襲式」清場策略，早前更因而鬧出有商戶企跳事件，惹來社會關注。有關注團體今日(3日)表示，上周再有檔戶接獲執達令信件，預料會在明早(4日)清場，該檔販打算於今晚開始，把自己反鎖在店內，直至清場的一刻，以抗議市建局未有「以人為本」處理清拆、回遷等問題。該團體指，明日若清場後，會令現時僅餘的商戶由3檔變成2檔，批評市建局清場手段強硬，未有盡力與商戶溝通，另亦未妥善處理工匠與附近小販的搬遷問題。

目前裕民坊已有大部分面積被列為施工清拆範圍，大多商戶已遷出，惟仍有約3名商戶及至少1名工匠堅持留守。關注團體「活在觀塘」負責人馮炳德透露，其中1名留守商戶、約45歲的林先生是散貨場商戶，於該處售賣電子產品與服裝逾10年，馮引述林指在上星期收到第2封執達令信件，意味最快將於明日前來清場，而根據市建局4月底發出聲明，當中用字強硬，寫明「不能拖延」，意即會以清場為本。

另外，馮續引述林指，因不滿賠償方案未有準確計算面積，但市建局未有與他溝通，只重提2年前的賠償方案，故林會由今晚起把自己綑綁留守店舖，直至局方「剪鎖、抬人」清場為止，亦不排除繼續到市建局總部，以個人名義示威。馮又指，林先生如接獲賠償，與其拍檔攤分後只獲90萬港元，但若等至清場一刻，將面臨不獲發賠償風險。

馮又指，市建局開始採取「突襲式」策略，由外至內清場，打算把商戶逐一擊退。現時仍有2名商戶，其一為經營安記皮具、50多歲的許氏兄弟，以及經營果汁店、70多歲的董女士，前者認為賠償方案最高只有360萬港元，不足2人退休，後者則有情意結，希望可原位安置。馮指檔戶可獲回遷，安置於對面的裕民里商場，但按一個400呎的店舖為例，月租高達2.5萬港元，加上每月8,000港元管理費，兼要自資數十萬港元的裝修費用，對檔戶而言，賠償金額根本不足以維持高價經營。

除檔戶以外，馮炳德又批評市建局未有好好處理裕民坊小販、工匠的搬遷問題。他舉例指，經營古董鐘錶維修生意的佘先生，至今仍未被食環署安排獲發工匠牌照，令他「欲哭無淚、無言以對」，導致難以被回遷至一街之隔的裕民市集，現只望盡快獲工匠牌照。

另有13檔的流動小販，於6年前被當時市建局答應安置在巴士站附近，惟現時未有人再次提起，其中一檔戶，賣服裝逾40年的玲姐擔心終有一日會被迫遷，要求政府出來澄清。團體亦要求市建局應與街坊溝通，暫停清場行動；並立即處理工匠、小販和商戶的安置問題；同時增加宣傳，解決小販新小販市集和裕民里的回遷街坊生計問題等。