和合石逾2.2萬新骨灰龕位　下周二起接受申請

和合石靈灰安置所逾2.2萬個新建可續期骨灰龕位，將於下周二起接受申請。

食物環境衞生署今日(3日)宣布，2萬多個位於粉嶺和合石靈灰安置所第6期B座的新建可續期骨灰龕位，將於下周二(11日)至下月10日接受申請。申請表格由下周二起可於食環署網站，或於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處，以及各區民政諮詢中心領取。

繼去年編配曾咀靈灰安置所(第2階段)及和合石靈灰安置所第六期A座新骨灰龕位後，食環署將進行新一輪編配位於和合石靈灰安置所第6期B座，共22,050個可續期骨灰龕位，包括21,720個標準龕位(11,490個禁香龕位及10,230個非禁香龕位)；以及330個大型龕位(160個禁香龕位及170個非禁香龕位)。

申請人只須為同一位先人填寫1份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3名先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少1名先人的資料。

至於骨灰安放期，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期1次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時訂明的費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。

為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機方式定出中籤申請人編配龕位的次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。

申請人亦可在攪珠及電腦隨機抽籤翌日於食環署網站、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電相關部門查核結果。

由於靈灰安置所可供編配的各類型龕位(標準/大型；非禁香/禁香)的數量有差別，可能直接影響獲成功編配龕位的機會。在決定申請哪一類型龕位時，申請人可先參閱表格上相關資料，以衡量該申請獲成功編配的機會。