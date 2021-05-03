中大調查指近4成家庭收入因疫情減少　約7成市民憂經濟蕭條

本港新冠肺炎疫情持續逾年，各行各業以至打工仔女均深受其害。中文大學就疫情對本地經濟現狀和前景的影響訪問約700名市民，調查結果顯示，近40%受訪市民家庭收入因疫情減少，近70%市民擔心香港出現經濟蕭條情況，中大指比例雖回落，但仍屬高水平。

中大香港亞太研究所於今年4月16日至26日期間，以電話形式成功訪問706名成年市民，以了解他們就新冠疫情對本地經濟現狀和前景的影響之看法。結果顯示，38.1%受訪市民的家庭收入因疫情而減少，53.9%則未受影響。研究所對比去年4月份調查，發現49%受訪者認為現時經濟狀況更差、39.8%認為現時消費市道更差。

調查亦問及市民預測未來1年情況，當中有25.9%受訪者認為本地消費於未來1年會轉好，但52.2%受訪者「擔心」或「非常擔心」未來1年家庭收入狀況。調查又指，39.9%受訪市民認為接種新冠疫苗有助香港經濟復甦，但27.7%則認為疫苗僅「頗小」幫助。

調查指，47.3%受訪者「不擔心」感染新冠肺炎、40.3%受訪者則「有點擔心」；41.4%受訪者估計疫情在未來1個月會「緩和些」，8.4%受訪者則認為會「惡化」；41%受訪市民則認為政府防疫措施需「維持不變」，33.1%受訪市民認為需「放寬」，18.1%認為需「收緊」。

調查又指，67.7%受訪者表示「擔心」或「非常擔心」香港出現經濟蕭條、25.4%則「不擔心」或「非常不擔心」，而結果相比前6次調查，表示「擔心」或「非常擔心」之受訪市民比例雖回落至低於70%，但數字仍屬高水平。