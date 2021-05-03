傳利君雅接通知不獲續約　月底須離開港台

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗，而港台再有人事變動！港台前年接獲大量有關助理節目主任利君雅的投訴，於是決定延長利君雅的試用期，管方並重新啟動調查前年7月至11月期間的相關投訴。有消息指，港台助理節目主任利君雅，已獲通知將不獲得繼續聘用，須於本月底離開港台。東網正向港台查詢，暫未獲得回覆。

港台早前以未完成調查為由，於今年1月底向利君雅另開一張為期120天的新合約。港台其後亦確認她已簽署有關合約。

另外，港台再有政策改動，不同平台包括YouTube、Facebook等上載的節目，將於相關集數播出的1年後下架。港台發言人日前證實消息，稱暫時則未有具體的執行時間，今日東網發現至少已有14集《鏗鏘集》被刪除。

港台於去年接獲逾3,300人投訴《頭條新聞》惡意抹黑、污衊、嘲諷警隊及政府防疫工作，通訊事務管理局裁定投訴成立。港台於去年6月19日暫停製作有關節目，相信節目影片亦將在官方平台上「永久消失」，而《頭條新聞》目前至少7集被移除。另有亦至少14集《警訊》被顯示為「已刪除的影片」。

目前在港台官方網站的節目，已播出的節目集數只會保留1年，其他平台則未有設定下架的期限。但消息指廣播處長李百全早前下令，各平台需與港台官網的做法看齊，即是在節目集數播出1年後刪去有關影片，有指員工反對但無果。港台發言人證實消息，稱暫時則未有具體的執行時間，指有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即提供12個月的節目重溫。