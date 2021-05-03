警司龍少泉被廉署起訴　涉呃政府購屋及銀行貸款600萬

廉政公署今日(3日)落案起訴一名警務處警司龍少泉，控告他涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及一間銀行向他批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬港元。被告已獲准保釋，本周三(5日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

55歲的龍少泉被控兩項欺詐罪名。他於1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，他符合資格按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業。如該計劃的申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定。惟以該計劃貸款購買的物業只可由申請人及／或其家人居住，不得出租或分租。被告於2016年9月根據該計劃向庫務署申請貸款，並向滙豐銀行申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的6成。他作出有關申請時距離退休不足10年。

廉署早前接獲庫務署轉介的貪污投訴，調查後揭發涉嫌於2016年9月29日至11月30日期間發生的罪行。其中一項控罪指被告涉嫌虛假地在該計劃申請中表示，將獲交付一個愉景灣空置單位；以及沒有向庫務署署長呈報他與該單位當時的租客已簽訂租約，而該變動可能會影響他領取公務員房屋福利的資格。

另一項控罪指被告涉嫌虛假地在向滙豐提交的按揭貸款申請中表示，上述單位將由其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的資料，變為不正確或失實。

被告涉嫌意圖詐騙而誘使庫務署署長及滙豐分別向他發放購屋貸款約210萬港元及按揭貸款390萬港元。