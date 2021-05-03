首季GDP較去年同期升7.8%　主因是去年基數較低

暴疫夾擊下本港經濟陷入衰退多時，政府統計處今（3日）公布，今年第一季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升7.8%，終止對上連續6個季度的按年收縮，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年比較基數較低所致；而去年第4季則下跌2.8%。

按GDP各主要組成部分分析，今年第一季的私人消費開支在比較基數極低的情況下，僅輕微按年上升1.6%，主因是外訪旅遊嚴重受阻，而本地第四波疫情及勞工市場情況嚴峻，亦影響消費氣氛。至於政府消費開支及本地固定資本形成總額，則分別上升6.7%及4.5%，僅比前一季略有改善。

另外，貨物出口今年首季按年上升30.6%，明顯高於之前一季的5.5%增幅；貨品進口方面實質上升23.3%，遠高於去年第4季的6.7%升幅。服務輸出的跌幅明顯收窄，實質下跌8.7%，低於前一季的28.8%跌幅；服務輸入亦實質下跌14.9%，較上季跌幅33.9%少。

政府發言人表示，香港經濟在今年第一季明顯復甦，主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復甦下，貨物出口增長強勁。經季節性調整後按季比較，實質GDP在今年第一季顯著上升5.3%，較前一季0.5%的升幅明顯加快。

不過，本港經濟復甦並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情及社交距離要求繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動，同時旅遊業仍然低迷，當局認為社會必須不遺餘力令疫情受控，及確保新冠疫苗接種計劃取得成功，聲稱這將為達致全面經濟復甦及逐步恢復國際出行創造條件。

對於未來經濟前景，當局表示，世界多地疫情仍然嚴峻，與旅遊相關活動的恢復料將緩慢，但由內地和美國帶動的環球經濟復甦，在短期內應有利香港的貨物出口，服務輸出亦應有所改善；中美關係等其他風險因素亦值得關注。當局又指，若本地疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和環球經濟情況好轉的支持下，營商及消費信心可望在今年較後時間更全面地改善。