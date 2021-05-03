灣仔衝突藏雷射筆　文員囚半年一度情緒不穩

2019年11月2日港島多處出現示威衝突，一名33歲文員涉在灣仔管有一支雷射筆，經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，今天（3日）在沙田裁判法院被判監6個月。裁判官崔美霞指控罪嚴重，被告在非法集結中攜有可傷人的雷射筆，犯案有一定預謀，須判處阻嚇性刑罰。被告於庭上一度情緒不穩及身體失去平衡，須休庭逾1小時處理。

裁判官判刑時指，案發時多區發生暴力衝突，被告冼詠倫（33歲）除涉案雷射筆外，另攜有防毒面罩及袖套等物品，明顯有一定預謀，被告當時攜有雷射筆，亦可能激使他人作暴力行為，有關法例是為保障公眾安全及社會安寧，認為判處阻嚇性刑罰是合適。

辯方今天進一步求情時，呈上2宗觀塘裁判法院的案例，同樣涉及管有雷射筆，而被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，2宗案件裁判官均採用監禁3個月作量刑起點。惟崔官指出兩案為裁判法院案件，並無約束力。

控罪指，被告於2019年11月2日，在軒尼詩道北海中心外的公眾地方，管有一個能夠發出雷射光束的裝置。控方案情指，當晚9時許灣仔聚集約30名示威者，警員追捕期間，被告在行人路上跑向警員，及至相距約5米時轉身逃跑，警員從後捉住及制服被告，在其背包中搜出涉案雷射筆、防毒面罩、袖套等物品。