罕見癌女嬰梓瑤復康路現變化　盆腔有不尋常影像

人生不如意事十常八九，但希望總是在明天。19個月大的女嬰梓瑤，去年9月底因發燒入院，經一連串檢查，包括麻醉、抽骨髓、抽組織等，獲證實患有罕見的第4期「神經母細胞腫瘤」。梓瑤一直承受各樣治療帶來的副作用，早前更完成第2次免疫治療，可惜天意弄人，看似順利的療程，突然出現變化。

梓瑤父母開設的Facebook專頁「We are family梓瑤」，記錄小女兒抗癌之路。梓瑤在13個月大時患病，其後需不斷接受電療、手術及幹細胞移植等治療，年紀輕輕便要面對體重下降及頭髮脫落等情況。上月9日，梓瑤到威爾斯親王醫院為電療做事前準備，包括顯影掃描及電療固定模具，亦要接受麻醉、手部插針及禁食。

梓瑤上月16日接受第2次免疫治療，再次承受用藥帶來的全身神經痛楚，約6天後，梓瑤完成免疫治療，父母帶她回家前，特地到兒童醫院旁的公園玩鞦韆，當時已提到「病情還有很多不確定性，希望不是壞消息」，又指「爸媽能做的都會盡量去做，望的是囡囡忘記療程痛苦。」

不過，梓瑤的父母昨在專頁發文指，梓瑤最近的電腦斷層掃描（CT）結果顯示，她盆腔有不尋常的1.5cm影像，目前需等待醫療團隊分析及開會討論。梓瑤將會進行一連串檢查，包括磁力共振（MRI）及抽取組織化驗。梓瑤父母指，「是好是壞，會否影響免疫治療暫不知道！最痛苦莫過於等待，既擔心也煎熬，阿女你要頂住！」