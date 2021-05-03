二號橋暴動案　被告供稱欲逃卻被人帶返現場

前年11月橫跨吐露港快速公路及港鐵東鐵線的中文大學二號橋被人佔據，大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓。警方欲進入中大搜查時遇到反抗，二號橋上爆發激烈衝突，4名來自不同院校的大專生被拘捕。他們否認暴動罪和違反《禁蒙面法》，案件今日（3日）在區域法院續審。其中一名被告自辯稱，當日好奇二號橋上的示威才在一旁觀看，惟受催淚煙波及，有好心人幫助他洗眼及提供保護裝備，而涉案雷射筆則不知從何而來。

本案3男1女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）、鄧希雯（23歲，女）。4人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名人士參與暴動。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。

今天第三被告張俊浩選擇作供，他表示案發當日他身著黑色衣褲，下午到中大找姊姊拍照慶祝她畢業。但他趕到中大後姊姊才致電告訴他，指畢業典禮已經取消。他因見車站大排長龍，故決定暫留中大。第三被告走到二號橋附近，起初路面及橋上以示威者和記者佔多，只有數名警察。他想避開衝突，遂沿旁邊小路上山坡。他走到山坡頂時警方增援，並舉藍旗警告，不久便發放催淚煙。被告見狀欲離開，惟不熟中大地形，更被催淚煙熏眼。期間有一名女子對他說：「你咁樣唔得架，你gear（裝備）都無，我同你洗眼先。」被告只想找安全地方躲避，便跟隨那名女子。

第三被告續表示，及後他與女子走到一座建築物內。那時他失去視力又呼吸困難，乏力坐倒。該女子先後遞上手套及防毒面具，又讓被告除下眼鏡，幫他清洗眼睛。突然有人大喊「有狗快走！」被告便匆匆離開，未及時戴回眼鏡，致奔跑時絆倒，警員很快將其制服。事後警方指其背囊藏有雷射筆，但被告堅稱該背囊不屬於他。盤問時，控方質疑被告害怕與示威衝突惹上關係，走上山坡迴避，卻跟隨該女子返回危險的二號橋旁環迴東路，所做之事與說法矛盾。被告不同意控方此說，回應表示當時自己受傷，看不清楚路。