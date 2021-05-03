西九管理局料資金流至2023年斷裂　議員斥與財困海洋公園雷同

立法會今(3日)舉行監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議，討論西九文化區計劃最新財務狀況及M+最新進展。西九文化區管理局原於2008年獲立法會批出216億港元的一筆過撥款，惟該局直指該筆撥款不足以興建西九多個文化藝術項目，承認資金流出現錯配，至2023年將出現資金流斷裂情況，屆時或透過融資方式處理，屆時會再向政府交代。有議員批評西九財政情況與屢現財困的海洋公園雷同，管理上或如香港電台一樣面對政治審查，又認為西九項目與港人聯繫較弱，擔心本年底開幕的M+將如港珠澳大橋一樣人流不足。

西九管理局表示，上年度錄得4.91億元赤字，較預算少約一半。不過該局直認此情況只能帶來喘息空間，因已預視至2023年會出現資金流斷裂，「舉例如果2022年要簽合同，合同範圍都不宜長過2023年，因為會冇錢畀」。該局承認財務上出現資金流錯配，解釋指早前採取「兩條腿走路」的財政策略，即希望每建成一個有支出的文化項目，就建另一個賺錢的寫字樓或商場項目，寄望作相互補貼。不過受高鐵工程影響，西九文化區延遲數年而未能興建地庫，以致該局賺錢項目「一個都未到位」之際，戲曲中心及M+等5大「花錢」項目已陸續啟動，因此資金流出現錯配，希望未來可以改善。

議員鄭松泰直斥該局未來5年財政情況令人憂慮，除了批評該局財政上與海洋公園相似，管理上似港台，人流似港珠澳大橋外，要求該局交代預算西九項目如M+開幕後最差人流數字，促當局正視。西九管理局對此則死撐與海洋公園有根本性差異，形容海洋公園出現經濟模式錯配，又指西九項目日後可享商業利潤分成，料可改善收入問題。