錦屏區選呈請　敗選人指代理被趕離點票站

2019區議會選舉，在東區錦屏選區以86票之差落敗的民建聯候選人洪志傑，入稟高院提出選舉呈請，要求法庭裁定其對手、前公民黨成員李予信非妥為當選及要求補選。案件今天（3日）在高院原訟庭開審。洪志傑指投票結束後，其選舉代理人被票站主任趕出票站67分鐘，無法為他監票；李予信的團隊當晚亦質疑程序不公，跟票站主任投訴。洪強調他只不過是一個「卑微嘅候選人」，「公道自在人心」。

呈請人洪志傑，兩名答辯人分別是李予信及錦屏選區選舉主任陳尚文，李予信及洪志傑今日均有到庭旁聽，李已於今年3月已退出公民黨。呈請人一方指，當晚投票結束後，票站主任開始封票箱，票站主任於當晚10時38分將呈請人的選舉代理人趕出票站，至11時45分才重新讓代理人進入。官方公布的結果指，在投票結束前最後一小時，投票人數達455人，與呈請人助選團目測點算到少於255人不符；而票站大樓的電梯閉路電視，亦拍到該時段進入票站的人數只有323人。

呈請人今作供表示，2019年是他第3次參選區議會，前議員蔡素玉是他的上司。代表選舉主任的大律師指出，上述455投票人數，是根據投票結束前一小時票站所發出的選票計算，不代表被投入票箱的選票數目；而錦屏選區的投票站位於二樓，同廈三樓及四樓是停車場，不能排除選民是從停車場或地下行樓梯到二樓票站。呈請人並不同意，堅稱票站主任確有限制選民要搭電梯到票站，他承認在投票結束前，他已離開票站到街站拉票。

大律師指出，票站主任並無阻撓呈請人的代理人進入票站，又質疑其代理人或許不熟悉選舉指引及其代理人職責，在投票結束後便自行離開。而呈請人也沒吩咐他們要留在票站監票。其中一名代理人蔡嘉獎今天亦有作供，否認自行離開票站，重申是被票站主任驅趕。蔡稱他目測點算的投票人數，與官方公布的不同，但在盤問下他就承認，沒有保留有關點算紀錄，在選舉後一星期後已將紀錄棄掉。