政Whats噏：港大與學生會「割席」　校董張國鈞促校方勿姑息養奸

香港大學上周五(4月30日)宣布，有見校方同港大學生會之間存有法律責任嘅「持續矛盾性」，校方經風險評估後，決定停止代為收取學生會會費，並收返學生會辦公室及設施嘅管理權。身兼港大校董會成員嘅立法會議員張國鈞(Horace)今日(3日)就話支持及認同校方做法，認為自黑暴以嚟，社會已有唔少人士不滿大學管理層無所作為，以致部分學生嘅言行對大學、香港及國家造成傷害，如果校方再唔同學生會「割席」，更有可能要承擔法律責任，所以港大對學生會唔可以再姑息養奸。

Horace今日喺Facebook發文批評港大學生會過去行徑同言論十分過火，經常倚仗大學學術自由做保護傘，鼓吹港獨思潮、反對中央政府和支持黑暴破壞社會秩序，完全漠視《基本法》及一國兩制下中央與特區嘅憲制秩序。

不過，佢對於學生會嘅回應依然不滿，認為佢哋嘅聲者未有反躬自省，仲轉移視線怪責校方毀棄雙方多年嚟建立嘅合作關係，毫無改過自新嘅意思，更企圖推諉責任，實在令人極度失望同遺憾。佢仲苦口婆心咁敦促港大學生會成員唔好喺錯誤嘅道路上愈走愈遠，否則一朝身陷囹圄，就會枉費父母同社會大眾嘅期許。