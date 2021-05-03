智障童墮樓研訊　家屬代表陳詞狠批院舍社署

中度智力障礙及自閉症的14歲少年梁子駿，於2016年8月23日，在私營殘疾人士院舍「康橋之家」住宿期間墮樓身亡。死因裁判法庭今天（3日）就事件繼續研訊，死者家屬代表陳偉彥大律師就本案向2男3女陪審員作陳詞，他認為今次事件是人為疏忽、系統性疏忽，事件絕對可以避免，又指涉事的康橋之家不論職員培訓、能力、人手安排及院舍設施方面均低於合理水準，希望陪審員作出建議，改善殘疾人士院舍的不足。

陳大律師陳詞指，康橋之家的員工基本上並無接受足夠訓練，欠缺專業知識去照顧殘疾人士。上至院長、下至主管、護理員及助理，都不需要接受考試、註冊或培訓，全院只有負責派藥的保健員需要修讀一次性課程，取得資格後亦毋須持續進修。根據更表，有員工連續一個月每天上班，陳大律師形容這個安排「荒謬絕倫」。當主管被問到如何解決院友之間的爭執，主管只能答「有咩問題打俾老闆」，可見員工的專業程度有待提升。

對於院長在接受盤問時表示，所有員工「用心用力」照顧院友，並指自己對於子駿的死「問心無愧」。面對院舍的鼠患問題，院長回答「邊度都係咁架啦，隔籬咪又係咁」，主管更曾對社署職員說「老鼠唔入辦公室便可以了」。院長甚至忘記了死者當時住在哪一個床位。對此死者家屬一方均表示不滿。此外，社署職員的執法態度同樣被死者家屬指不合現代社會水準。大律師批評社署職員猶如橡皮圖章，只可以按本子辦事，例如查核員工人手分配情況，只會查看更表及出勤紀錄，完全相信院方提供的文件，並不會與院舍職員會面以考證真偽，調查態度馬虎。

大律師指，由於康橋之家以公司名義營運，院舍營辦人基本上不用承擔法律後果，對公司的檢控亦只能判處罰款，法律猶如無牙老虎，令商人有恃無恐。而大部分有份出庭的康橋前職員現在仍然在護理界別工作，面對院友的死，他們毋須負上刑責。大律師希望陪審團向法庭作出建議，警惕類似事件的相關人士，面對這些不幸事件不要麻木，並引述馬丁路德金的名言「Take the first step with confidence, you don't need to see the whole staircase, just take the first step.」（有信心地踏出第一步，你不需要看到整條樓梯，只要踏出第一步就好）為陳詞作結，請求陪審員於明天裁決時提出建議。