政府修訂第14輪安老院舍等強檢公告　員工須下周四前檢測

新冠肺炎疫情未了，不少安老院舍先後出現群組爆發，政府今日(3日)宣布，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。相關修訂內容包括要求下周五(14日)至本月27日期間，於院舍值勤的全職、兼職或替假僱員、值勤及外聘人員，須在上月30日至下周四(13日)期間，進行指明的病毒檢測。

院舍職員可透過社區檢測中心、臨時檢測中心，或流動採樣站接受免費病毒檢測服務；亦可選擇透過院舍經營者或營辦人，自行安排由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；員工亦可自行安排於認可化驗所自費檢測。

相關人士如未有遵從公告前往檢測，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，一經定罪，可被罰款2.5萬港元及監禁半年。當局呼籲院舍經營者或營辦人，必須備存有關員工在政府指明時段內接受檢測的紀錄及結果，並須配合社署核查主任於院舍內執行相關工作。